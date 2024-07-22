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Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, з якого виділяються гроші на зброю для України

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угорщина продовжує блокувати черговий транш до Європейського мирного фонду, призначений для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України.

Обговорення стосувалося й розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються на рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", - розповів Боррель.

Він зазначив, що"держави-члени ЄС наполягали на тому, що це неприйнятно, але, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається".

Боррель не назвав конкретну країну, однак відомо, що саме Угорщина застосовує право вето на черговий транш для України.

Нагадаємо, ще у травні високий представник ЄС Жозеп Боррель звинуватив Угорщину у блокуванні військової допомоги ЄС для України на 5 млрд євро.

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ЄвросоюзУгорщинаЖозеп БоррельДопомога УкраїніВійськова допомога