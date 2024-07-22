Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, з якого виділяються гроші на зброю для України

За словами Борреля, на засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри обговорювали необхідність посилення підтримки України.

Обговорення стосувалося й розблокування коштів Європейського фонду миру, які компенсують витрати країн ЄС на військову допомогу Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються на рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", - розповів Боррель.

Він зазначив, що"держави-члени ЄС наполягали на тому, що це неприйнятно, але, на жаль, ситуація з блокуванням зберігається".

Боррель не назвав конкретну країну, однак відомо, що саме Угорщина застосовує право вето на черговий транш для України.