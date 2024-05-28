Боррель звинуватив Угорщину у блокуванні військової допомоги ЄС для України на 5 млрд євро

Угорщина не погоджується з текстами правових актів Євросоюзу, ухвалення яких необхідне для надання Україні військової допомоги на суму близько 5 млрд євро. Таким чином допомогу заблоковано, тому що ці правові акти мають бути ухвалені одноголосно всіма членами ЄС, пояснив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ Боррель зазначив, що, згідно із домовленістю за наполяганням Будапешту, жодні внески Угорщини в Європейський фонд миру не витрачаються на жодну військову, навіть нелетальну, допомогу Україні. Водночас для використання ресурсів фонду рішення мають ухвалюватися за принципом консенсусу.

Зокрема, наразі, за словами Борреля, для надання допомоги Україні мають бути ухвалені сім правових актів. Проте Угорщина висловлює незгоду з текстами документів, тому вони досі перебувають на стадії розгляду, зазначив дипломат, додавши, що не хоче спекулювати на тему причин для таких дій Будапешта.

"Це сім правових текстів, які дозволять мобілізувати ресурси для надання військової підтримки Україні. Всі говорять, що ми не виконуємо наші зобов’язання, не робимо це вчасно. Я маю сім правових документів, які чекають на ухвалення, щоб мобілізувати близько €5 мільярдів військової підтримки для України. Ця затримка може вимірюватися людськими життями. Це не фінансова проблема, це проблема людських життів", - наголосив Боррель.

Він підкреслив, що будь-який член ЄС може мати правомірні причини, щоб із чимось не погоджуватися, але має бути розуміння ваги питань, які наразі не можуть бути вирішені через таку незгоду.

"Зараз ми матимемо ще один, додатковий правовий акт, який нам потрібен, щоб використовувати надходження від заморожених (російських) активів та перетворити їх на зброю. Він буде представлений на розгляд Coreper (Комітет постійних представників ЄС на рівні послів - ред.) цього тижня. Я не хочу спекулювати, як це буде відбуватися, але важливою є позиція всіх країн-членів. Я просив їх - будь ласка, не блокуйте його. Тому що натомість ми матимемо надходження від цих активів, які будемо ретельно зберігати на поточних рахунках", - зауважив Боррель.

Він підкреслив неприпустимість того, щоб військова допомога ЄС для України "була в заручниках від іншого рішення, яке не має жодного стосунку до цього спеціального питання, особливо з урахуванням терміновості ситуації".