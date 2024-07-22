Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, из которого выделяются деньги на оружие для Украины

По словам Борреля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам министры обсуждали необходимость усиления поддержки Украины.

Обсуждение касалось и разблокирования средств Европейского фонда мира, компенсирующих расходы стран ЕС на военную помощь Украине.

"Большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, задерживаемых на год. И в то же время они отметили необходимость сдвинуться с места решения относительно нового фонда поддержки Украины, который блокирует одно государство-член более года", - рассказал Боррель.

Он отметил, что "государства-члены ЕС настаивали на том, что это неприемлемо, но, к сожалению, ситуация с блокировкой сохраняется".

Боррель не назвал конкретную страну, однако известно, что именно Венгрия применяет право вето на очередной транш для Украины.