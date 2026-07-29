Угорщина знову блокує вступ України в ЄС: чого вимагає Мадяр

За словами джерел, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної й соціальної політики.

Ба більше, команда угорського лідера Петера Мадяра вимагає не прискорювати процедури вступу України до Євросоюзу.

На переконання Financial Times, останні дії Будапешта свідчать про небажання угорської влади остаточно відмовитися від попередньої політики щодо України.

Один із дипломатів ЄС назвав затримку "тимчасовою перешкодою", яку, ймовірно, вдасться усунути. Водночас європейські посадовці вважають, що для збереження підтримки Угорщини тепер, найімовірніше, знадобиться пряме політичне втручання.

Угорський прем'єр-міністр із самого початку виступав проти прискорення вступу України до ЄС. Крім того, давно анонсований саміт із президентом України Володимир Зеленський досі не відбувся.

Речник уряду Угорщини заявив, що Будапешт виступає проти будь-якої "прискореної процедури" для України, вважаючи, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж країни Західних Балкан, які роками виконують вимоги для вступу до ЄС.