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Угорщина знову блокує енергетичні санкції ЄС проти Росії

Фото: Угорщина продовжує блокувати енергетичні санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина не підтримає восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, якщо він включатиме енергетичні обмеження.

Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що Угорщина вже багато зробила для єдності ЄС, але виступатиме проти енергетичних санкцій.

"Ми чекаємо на остаточний, повний список санкцій, і тоді ми можемо вести переговори про це. Угорщина не може підтримати енергетичні санкції", - сказав Гуйяш.

Новий пакет антиросійських санкцій

Єврокомісія запропонувала додати до восьмого пакету санкцій проти РФ жорсткі торгові обмеження та обмеження цін на нафту для третіх країн.

Також ЄС хоче заборонити імпорт деяких сталеливарних виробів із Росії, дорогоцінних металів та каміння. Крім того, Брюссель має намір обмежити експорт до РФ напівпровідників, літаків та деяких хімічних речовин.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції ЄС нібито перетворили "локальну війну в Україні на глобальну економічну війну".

Крім того, Угорщина виступила проти запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила.

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