Орбан цинічно висловився про війну в Україні та поскаржився на економічні наслідки

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що бойові дії в Україні затягнуться. Він закликав свій парламент та інші країни готується до тривалої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорське видання Mandiner.

Орбан виступив у парламенті Угорщини 26 вересня та висловився про війну в Україні

"У нашому східному сусідстві йде війна між Україною та Росією, і від війни страждатиме все більша і більша частина світу", - заявив він.

Політик розкритикував західні санкції проти Росії, заявивши, що вони нібито перетворили "локальну війну на глобальну економічну війну". При цьому Орбан поскаржився на економічні наслідки.

"Угорщина зараз стикається з цією глобальною економічною війною. Тепер усім ясно, що слід очікувати затяжної війни. ЄС і США допомагають Україні і зброєю, і грошима, а в Росії запаси безмежні... Захід на боці війни, Угорщина на боці світу" , - сказав прем'єр.