ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Орбан цинічно висловився про війну в Україні та поскаржився на економічні наслідки

Новость на русском →
Будапешт, Понеділок 26 вересня 2022 14:54
Орбан цинічно висловився про війну в Україні та поскаржився на економічні наслідки Фото: преФото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що бойові дії в Україні затягнуться. Він закликав свій парламент та інші країни готується до тривалої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на угорське видання Mandiner.

Орбан виступив у парламенті Угорщини 26 вересня та висловився про війну в Україні

"У нашому східному сусідстві йде війна між Україною та Росією, і від війни страждатиме все більша і більша частина світу", - заявив він.

Політик розкритикував західні санкції проти Росії, заявивши, що вони нібито перетворили "локальну війну на глобальну економічну війну". При цьому Орбан поскаржився на економічні наслідки.

"Угорщина зараз стикається з цією глобальною економічною війною. Тепер усім ясно, що слід очікувати затяжної війни. ЄС і США допомагають Україні і зброєю, і грошима, а в Росії запаси безмежні... Захід на боці війни, Угорщина на боці світу" , - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що Угорщину можуть позбавити виплат від ЄС через порушення верховенства права, зокрема, корупції в уряді Орбана.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Виктор Орбан Війна в Україні
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни