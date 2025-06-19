Угорщина заявила про готовність прийняти переговори між Україною та РФ

Угорщина готова стати майданчиком для можливих переговорів між Україною та Росією. Будапешт й надалі підтримуватиме мирні ініціативи президента США Дональда Трампа.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Санкт-Петербурга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За його словами, Угорщина й раніше виступала за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Україною та Росією.
"Ми готові до цього. Я свого часу дзвонив міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову та голові офісу президента України, я сказав їм, що Угорщина готова прийняти будь-які переговори. Пропозиція в силі, ми її не відкликали", - сказав Сійярто.
Він зазначив, що Угорщина й надалі підтримуватиме мирні ініціативи Трампа.
На думку глави угорського МЗС, досягнення стабільності в регіоні можливе лише через "домовленість між Росією і США".
Крім того, під час візиту до Росії Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, вважаючи це ризикованим кроком для самого ЄС.
Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська делегація нібито готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.
За її словами, конкретні терміни такої зустрічі "буде визначено найближчим часом".
Захарова уточнювала, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни. Варто зауважити, що російський "меморандум" являє собою ультиматум із нездійсненними для України умовами.
Тим часом у києві заявили, що перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми. Поки неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.
За словами президента України Володимира Зеленського, навіть самі росіяни під час зустрічі в Стамбулі визнали, що вони поставили перед Україною ультиматум.
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