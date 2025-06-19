Угорщина заявила про готовність прийняти переговори між Україною та РФ

За його словами, Угорщина й раніше виступала за якнайшвидше припинення вогню та початок діалогу між Україною та Росією.

"Ми готові до цього. Я свого часу дзвонив міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову та голові офісу президента України, я сказав їм, що Угорщина готова прийняти будь-які переговори. Пропозиція в силі, ми її не відкликали", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина й надалі підтримуватиме мирні ініціативи Трампа.

На думку глави угорського МЗС, досягнення стабільності в регіоні можливе лише через "домовленість між Росією і США".

Крім того, під час візиту до Росії Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу, вважаючи це ризикованим кроком для самого ЄС.