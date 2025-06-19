Венгрия заявила о готовности принять переговоры между Украиной и РФ

По его словам, Венгрия и раньше выступала за скорейшее прекращение огня и начало диалога между Украиной и Россией.

"Мы готовы к этому. Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины, я сказал им, что Венгрия готова принять любые переговоры. Предложение в силе, мы его не отозвали", - сказал Сийярто.

Он отметил, что Венгрия и в дальнейшем будет поддерживать мирные инициативы Трампа.

По мнению главы венгерского МИД, достижение стабильности в регионе возможно только через "договоренность между Россией и США".

Кроме того, во время визита в Россию Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз, считая это рискованным шагом для самого ЕС.