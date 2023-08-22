Угорщина затвердила призначення нового посла України

Відповідно до процедури, підписане рішення президента Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС країни для контрасигнації міністром.

Зазначено, що рішення президента стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак.

Українського дипломата довго не могли погодити в Угорщині

Варто зазначити, що прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

Як пишуть ЗМІ, причиною тривалого розгляду була нібито "недоступність президента України Володимира Зеленського для Каталіни Новак".

Ще у липні 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.

Що відомо про нового посла України

Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті.

Ще в березні з'являлася інформація, що Шандор може стати послом України в Угорщині.

Для того, щоб дипломат з-за кордону розпочав свою роботу, потрібна згода глави держави - декларація про прийняття.