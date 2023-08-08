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Після тривалої затримки. Угорщина погодила призначення посла України, - ЗМІ

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Угорщина, Вівторок 08 серпня 2023 19:56
Після тривалої затримки. Угорщина погодила призначення посла України, - ЗМІ Фото: президент Угорщини Каталін Новак (twitter com KatalinNovakMP)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Угорщини Каталін Новак сьогодні, 8 серпня, погодила нового посла України в Будапешті. Йдеться про військовослужбовця Федора Шандора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ATV.

Про кого йде мова

Федір Шандор є військовослужбовцем ЗСУ, а також раніше викладав в Ужгородському національному університеті.

Ще в березні з'являлася інформація, що Шандор може стати послом України в Угорщині.

Для того, щоб дипломат з-за кордону розпочав свою роботу, потрібна згода глави держави - декларація про прийняття.

Українського дипломата довго не могли погодити в Угорщині

Прохання про призначення посла України в Будапешті Шандора Федорова надіслали близько трьох місяців тому.

Видання зазначає, що причиною тривалого розгляду була нібито "недоступність президента України Володимира Зеленського для Каталіни Новак".

Мандатний лист Шандора Федорова надіслано до Міністерства закордонних справ. Рішення президента буде оприлюднено в Угорській газеті, коли посол Шандор уже буде в Угорщині та вручить свої вірчі грамоти президенту Новак.

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялось, що президент Угорщини Каталін Новак відвідає Україну у серпні. Вона побуває у Києві та Закарпатті.

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