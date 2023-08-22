Венгрия утвердила назначение нового посла Украины

Согласно процедуре, подписанное решение президента Венгрии Каталин Новак о согласии на назначение нового посла Украины было направлено в МИД страны для контрассигнации министром.

Отмечено, что решение президента станет официальным, когда посол Шандор прибудет в Будапешт и вручит верительные грамоты Новак.

Украинского дипломата долго не могли согласовать в Венгрии

Стоит отметить, что прошение об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

Как пишут СМИ, причиной длительного рассмотрения была якобы "недоступность президента Украины Владимира Зеленского для Каталины Новак".

Еще в июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

Что известно о новом после Украины

Федор Шандор является военнослужащим ВСУ, а также раньше преподавал в Ужгородском национальном университете.

Еще в марте появлялась информация о том, что Шандор может стать послом Украины в Венгрии.

Для того чтобы дипломат из-за границы начал свою работу, нужно согласие главы государства - право на принятие.