Угорщина заморозила російські активи на 870 млн євро

Стало відомо, що Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

У виданні зазначається, що це досить значна сума, особливо, якщо згадати, скільки Будапешт заблокував востаннє - 1,2 млн форинтів, або 3 тисячі євро. Проте ще більш цікавим є той факт, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині саме тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

"Можливо, це просто збіг обставин, у будь-якому випадку варто відзначити: значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині у листопаді, саме тоді, коли боротьба за кошти ЄС з Брюсселем загострилася, оскільки наприкінці минулого місяця ЄК оголосила, що рекомендуватиме заморозити частину субсидій для Угорщини", - пише видання.

Російські приватні активи, заморожені в державах-членах Євросоюзу, нагадує Nepszava, наразі становлять приблизно 19 млрд євро. За останніми даними, наприклад, в Італії - це 2,3 млрд євро, у Німеччині - 2,2 млрд, в Австрії - майже 1,8 млрд, у Болгарії - 11,3 млн, у Чехії - 10,8 млн, у Словаччині - 4,9 млн євро.



Проте, як уточнює видання, реальна кількість арештованого російського державного майна невідома. Через війну проти України Євросоюз наразі запровадив санкції проти 1241 особи та 118 організацій.