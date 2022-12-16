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Угорщина заморозила російські активи на 870 млн євро

Фото: у Будапешті нарешті заблокувала значний обсяг російських активів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Стало відомо, що Угорщина заморозила російські активи на суму 350 млрд форинтів, або 870 млн євро, що набагато більше, ніж останнє блокування російських активів у цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Nepszava.

У виданні зазначається, що це досить значна сума, особливо, якщо згадати, скільки Будапешт заблокував востаннє - 1,2 млн форинтів, або 3 тисячі євро. Проте ще більш цікавим є той факт, що значні санкційні активи були виявлені в Угорщині саме тоді, коли загострилася боротьба уряду Віктора Орбана за кошти ЄС з Брюсселем.

"Можливо, це просто збіг обставин, у будь-якому випадку варто відзначити: значні підсанкційні активи були виявлені в Угорщині у листопаді, саме тоді, коли боротьба за кошти ЄС з Брюсселем загострилася, оскільки наприкінці минулого місяця ЄК оголосила, що рекомендуватиме заморозити частину субсидій для Угорщини", - пише видання.

Російські приватні активи, заморожені в державах-членах Євросоюзу, нагадує Nepszava, наразі становлять приблизно 19 млрд євро. За останніми даними, наприклад, в Італії - це 2,3 млрд євро, у Німеччині - 2,2 млрд, в Австрії - майже 1,8 млрд, у Болгарії - 11,3 млн, у Чехії - 10,8 млн, у Словаччині - 4,9 млн євро.

Проте, як уточнює видання, реальна кількість арештованого російського державного майна невідома. Через війну проти України Євросоюз наразі запровадив санкції проти 1241 особи та 118 організацій.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що незважаючи на рішення Угорщини, в ЄС виділили Україні 18 млрд євро.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро. При цьому ще раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що причиною такого рішення є небажання його країни ставити інтереси України вище, ніж власні.

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Угорщина