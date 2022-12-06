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Незважаючи на рішення Угорщини. В ЄС пообіцяли виділити Україні 18 млрд євро

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Вівторок 06 грудня 2022 18:29
Незважаючи на рішення Угорщини. В ЄС пообіцяли виділити Україні 18 млрд євро Фото: Валдіс Домбровскіс, віце-президент ЄК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз так само планує виділити Україні фінансову допомогу на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро, незважаючи на блокування відповідної ініціативи Угорщиною.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Держави-члени віддані роботі, щоб гарантувати надходження цих фінансів в Україну вже в січні. Україна - країна в стані війни, вона відчайдушно потребує нашої підтримки, і ми просто не можемо дозволити одній державі-члену відкласти і зірвати цю фінансову допомогу... Ми маємо надати її так чи інакше, і ми це зробимо", - заявив Домбровскіс.

За його словами, роботу з пошуку альтернативного рішення, яке дозволить обійти блокування Угорщини, розпочнуть уже найближчими днями.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

При цьому ще раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що причиною такого рішення є небажання його країни ставити інтереси України вище, ніж власні.

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