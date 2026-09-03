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Угорщина не залишить без тимчасового захисту українських чоловіків, - Мадяр

22:25 03.09.2026 Чт
2 хв
Це рішення суперечить постанові Євросоюзу
aimg Олена Бджола
Фото: прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Уряд Угорщини продовжить надавати захист особам призовного віку, які втікають з України до їхньої країни. Особливо це стосується етнічних угорців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Facebook.

Мадяр про захист українців призовного віку

Він нагадав, що кілька тижнів тому ЄС ухвалив рішення щодо тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку. Тепер вони отримають відмову, якщо мають проблеми з військово-обліковими документами.

Як каже Мадяр, Угорщина голосувала "проти".

"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", - сказав він.

Мадяр заявив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.

"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше", - повідомив Мадяр.

Політик зазначив, що вважає негідним і незбагненним, що ЄС так вирішив.

"Він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", - заявив прем'єр Угорщини.

Раніше РБК-Україна писало, що Мадяр вважає: Україна наразі не готова до вступу в ЄС. А сам процес членства має відбуватися виключно на загальних засадах без жодних прискорених процедур.

Також повідомлялося, що у липні досягнуто першого серйозного прориву у вступі України до ЄС після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилася розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон.

Крім того, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної й соціальної політики.

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УкраїнаУгорщинаПетер Мадяр