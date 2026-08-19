Угорщина закрила фейкову "справу Орбана" проти інкасаторів Ощадбанку

Справа проти інкасаторів Ощадбанку закрита

Провадження припинив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).

"У зв’язку з відсутністю складу злочину NAV припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", - каже Горват.

Як каже адвокат, NAV у своєму рішенні про припинення розслідування надала роз'яснення. Так, походження нібито невідомої готівки, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено.

Вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".

Це було підтверджено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнив Горват.

Інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили:

майно не є результатом злочину,

його походження з’ясовано,

в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.

Нагадаємо, що Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з 2 банківських машин. В автомобілях були мільйонів доларів та євро, а також золото.

Крім того, Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.

Ще повідомлялося, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами у березні.