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Угорщина закрила фейкову "справу Орбана" проти інкасаторів Ощадбанку

16:57 19.08.2026 Ср
2 хв
Після відставки Орбана сфабриковане провадження "розвалилося"
aimg Олена Бджола
Фото: справа проти інкасаторів Ощадбанку закрита (Getty Images)

Справа щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей в Угорщині, закрита через відсутність складу злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката інкасаторів Ощадбанку Лоранта Горвата у Facebook.

Справа проти інкасаторів Ощадбанку закрита

Провадження припинив Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV).

"У зв’язку з відсутністю складу злочину NAV припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!", - каже Горват.

Як каже адвокат, NAV у своєму рішенні про припинення розслідування надала роз'яснення. Так, походження нібито невідомої готівки, золота та банкнот, зазначених у протоколі та вилучених під час обшуку, було встановлено.

Вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ "Ощадбанк".

Це було підтверджено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнив Горват.

Інформація та докази, отримані в ході кримінального провадження, підтвердили:

  • майно не є результатом злочину,
  • його походження з’ясовано,
  • в цій справі не підозрювалося вчинення жодного іншого злочину, крім відмивання грошей.

Нагадаємо, що Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з 2 банківських машин. В автомобілях були мільйонів доларів та євро, а також золото.

Крім того, Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.

Ще повідомлялося, що 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами у березні.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат українських інкасаторів вимагає арешту експрем'єра Віктора Орбана та низки колишніх посадовців Угорщини у справі про незаконне затримання українських громадян.

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ОщадбанкУкраїнаУгорщинаВіктор Орбан