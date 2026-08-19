Венгрия закрыла фейковое "дело Орбана" против инкассаторов Ощадбанка

Дело в отношении украинских инкассаторов, задержанных по подозрению в отмывании денег в Венгрии, закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката инкассаторов Ощадбанка Лоранта Горвата в Facebook.
Производство прекратил Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV).
"В связи с отсутствием состава преступления NAV прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!", - говорит Горват.
Как пишет адвокат, NAV в своем решении о прекращении расследования предоставила разъяснение. Так, происхождение якобы неизвестной наличности, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено.
Они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Сбербанк".
Это подтверждено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнил Горват.
Информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили:
Напомним, что Венгрия 5 марта взяла в заложники работников Ощадбанка и забрала деньги из 2 банковских машин. В автомобилях были миллионы долларов и евро, а также золото.
Кроме того, Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.
Еще сообщалось, что 6 мая Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте.
Ранее РБК-Украина писало, что адвокат украинских инкассаторов требует ареста экс-премьера Виктора Орбана и ряда бывших чиновников Венгрии по делу о незаконном задержании украинских граждан.