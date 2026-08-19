Венгрия закрыла фейковое "дело Орбана" против инкассаторов Ощадбанка

Дело против инкассаторов Сбербанка закрыто

Производство прекратил Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV).

"В связи с отсутствием состава преступления NAV прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!", - говорит Горват.

Как пишет адвокат, NAV в своем решении о прекращении расследования предоставила разъяснение. Так, происхождение якобы неизвестной наличности, золота и банкнот, указанных в протоколе и изъятых во время обыска, было установлено.

Они происходили из межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО "Сбербанк".

Это подтверждено Raiffeisen Bank International AG документально, уточнил Горват.

Информация и доказательства, полученные в ходе уголовного производства, подтвердили:

имущество не является результатом преступления,

его происхождение выяснено,

по этому делу не подозревалось совершения никакого другого преступления, кроме отмывания денег.

Напомним, что Венгрия 5 марта взяла в заложники работников Ощадбанка и забрала деньги из 2 банковских машин. В автомобилях были миллионы долларов и евро, а также золото.

Кроме того, Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

Еще сообщалось, что 6 мая Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте.