Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро від ЄС

Угорщина сьогодні, 6 грудня, заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.
"Як і очікувалося, під час сьогоднішньої зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі не було надано зелене світло на 18 мільярдів євро ЄС для України. Угорщина все ще блокує виділення, щоб зберегти власні кошти ЄС", - зазначив журналіст.
За його словами, обговорення викликало дуже емоційну дискусію, у якій Будапешт критикували все, але безрезультатно.
Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Угорщина продовжуватиме виступати проти плану Європейського Союзу щодо надання Україні пакету допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році.
Також ми писали, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що питання надання ЄС допомоги Україні на 18 млрд євро буде вирішено позитивно.
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