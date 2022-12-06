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Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро від ЄС

Фото: Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні від ЄС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Угорщина сьогодні, 6 грудня, заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Рікарда Йозвяка.

"Як і очікувалося, під час сьогоднішньої зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі не було надано зелене світло на 18 мільярдів євро ЄС для України. Угорщина все ще блокує виділення, щоб зберегти власні кошти ЄС", - зазначив журналіст.

За його словами, обговорення викликало дуже емоційну дискусію, у якій Будапешт критикували все, але безрезультатно.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Угорщина продовжуватиме виступати проти плану Європейського Союзу щодо надання Україні пакету допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році.

Також ми писали, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що питання надання ЄС допомоги Україні на 18 млрд євро буде вирішено позитивно.

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