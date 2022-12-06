RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро от ЕС

Фото: Венгрия заблокировала пакет помощи Украине от ЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венгрия сегодня, 6 декабря, заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Как и ожидалось, во время сегодняшней встречи министров финансов ЕС в Брюсселе не был дан зеленый свет на 18 миллиардов евро ЕС для Украины. Венгрия все еще блокирует выделение, чтобы сохранить собственные средства ЕС", - отметил журналист.

По его словам, обсуждение вызвало очень эмоциональную дискуссию, в которой Будапешт критиковали все, но безрезультатно.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Венгрия будет продолжать выступать против плана Европейского Союза о предоставлении Украине пакета помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Также мы писали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что вопрос предоставления ЕС помощи Украине на 18 млрд евро будет решен положительно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюз