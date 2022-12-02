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Питання блокування Угорщиною допомоги Україні на 18 млрд євро вирішиться позитивно, - Кулеба

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 14:03
Питання блокування Угорщиною допомоги Україні на 18 млрд євро вирішиться позитивно, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, що питання надання Євросоюзом макрофінансової допомоги Україні у будь-якому разі буде вирішене позитивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми детально проговорили тут з паном Боррелем та деякими іншими колегами з ЄС, як ми вирішуватимемо це питання. Я отримав запевнення, що питання макрофінансування Євросоюзом України за будь-яких обставин буде вирішено позитивно", - сказав Кулеба журналістам в межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.

Таким чином він відповів на запитання про можливе блокування Угорщиною виділення макрофінансової допомоги Євросоюзу для України.

Нагадаємо, Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія займатиме на ринках капіталу.

Однак пропозиції щодо пакету мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС, і Угорщина заявила, що не братиме участі у спільному запозиченні.

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