Угорщина заблокувала рішення ЄС щодо вимоги звільнити Саакашвілі з в'язниці

Згідно з повідомленням, Польща виступила з ініціативою призупинити термін відбування покарання Саакашвілі, щоб він міг пройти лікування за кордоном. Ця пропозиція мала бути включена у дипломатичний протест ЄС, що планували висловити Тбілісі.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький минулого тижня після саміту ЄС заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування. В ЄС Саакашвілі вважають ворогом Кремля, тому є побоювання, що Росія вб'є його руками Грузії. У подібному тоні висловився й глава польського уряду.

"Ми боїмося, що все найгірше може статися з ним в Грузії", - зізнався Моравецький.

Пропозицію щодо Грузії підтримали всі країни ЄС, крім Угорщини. Дипломати ЄС запевняють, що намагаються переконати Будапешт змінити свою думку з цього приводу. Варто зазначити, що після досягнення одностайності всередині співтовариства інструментом тиску, який ЄС може використати, є те, що Грузія має європейські прагнення.

Прессекретар голови дипломатії ЄС Борреля Петер Стано не став коментувати інформацію про запланований демарш ЄС у справі Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Лікарська команда екс-президента заявила, що його стан здоров’я значно погіршився після того, як він був ув’язнений у жовтні 2021 року та почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали до лікарні.