Венгрия заблокировала решение ЕС по требованию освободить Саакашвили из тюрьмы

Согласно сообщению, Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей. Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе после саммита ЕС заявил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение. В ЕС Саакашвили считают врагом Кремля, поэтому есть опасения, что Россия убьет его руками Грузии. В подобном тоне выразился и глава польского правительства.

"Мы боимся, что все хуже всего может случиться с ним в Грузии", - признался Моравецкий.

Предложение по Грузии поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Дипломаты ЕС уверяют, что пытаются убедить Будапешт изменить свое мнение на этот счет. Следует отметить, что после достижения единодушия внутри сообщества инструментом давления, который ЕС может использовать, является то, что у Грузии европейские стремления.

Пресс-секретарь председателя дипломатии ЕС Борреля Петер Стано не стал комментировать информацию о планируемом демарше ЕС по делу Саакашвили.

Михеил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Врачебная команда экс-президента заявила, что его состояние здоровья значительно ухудшилось после того, как он был заключен в октябре 2021 года и начал голодовку. В конце 2021 года его забрали в больницу.