Угорщина вже сьогодні може ратифікувати вступ Швеції до НАТО, - Reuters

Минулої п'ятниці до Угорщини приїжджав прем'єр-міністр Швеції Ульфа Крістерссон. Країни підписали угоду про постачання зброї.

Очікується, що вже сьогодні Угорщина може затвердити членство Швеції в НАТО.

Проблеми вступу Швеції до НАТО

Швеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення були Туреччина та Угорщина. Туреччина дала свою згоду.

Днями стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО.