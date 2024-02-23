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Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції в НАТО

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 11:27
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Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції в НАТО Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина та Швеція збираються підписати угоду в оборонній промисловості, відкриваючи парламенту в Будапешті можливість ратифікувати вступ північної країни до НАТО на початку наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Орбан, який сьогодні приймає у Будапешті свого шведського колегу Ульфа Крістерссона, заявив у радіоінтерв'ю, що угода стане останнім кроком, який був необхідний, щоб переконати його законодавців підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Голосування в парламенті Угорщини 26 лютого є остаточним схваленням, необхідним для вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору, що допоможе військовому альянсу захистити свій східний фланг після вступу Фінляндії до НАТО у квітні минулого року. Вторгнення Росії в Україну два роки тому стимулювало подання заявок двома скандинавськими країнами на вступ до блоку.

Крістерсон раніше заявляв, що обидві сторони можуть обговорити співпрацю з винищувачами Gripen шведського виробництва, які Угорщина використовує у своїх ВПС.

Угорщина управляє 14 літаками Gripen за договором оренди, термін дії якого спливає у 2026 році, і ведуться переговори про продовження та розширення цієї угоди.

Орбан, найближчий союзник Росії в Європейському Союзі, також повторив свої заклики припинити підтримувати те, що вважає приреченими спробами України відбити напад Росії. Перемога Дональда Трампа на виборах у США в листопаді допоможе схилити альянс НАТО до такої позиції, сказав Орбан.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО – ратифікація угорським парламентом.

Цього тижня стало відомо, що правляча партія Угорщини Фідес має намір 26 лютого ухвалити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

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