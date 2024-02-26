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Венгрия уже сегодня может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, - Reuters

Фото: Венгрия уже сегодня может ратифицировать вступление Швеции в НАТО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Голосование за ратификацию членства Швеции в НАТО пройдет в венгерском парламенте 26 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлую пятницу в Венгрию приезжал премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссон. Страны подписали сделку о поставках оружия.

По ожиданиям, уже сегодня Венгрия может утвердить членство Швеции в НАТО.

Проблемы вступления Швеции в НАТО

Швеция в 2022 году после вторжения России в Украину подала заявку на вступление в НАТО. Против данного решения были Турция и Венгрия. Турция дала свое согласие.

На днях стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одобрил сделку со Стокгольмом в оборонной сфере для вступления Швеции в НАТО.

 

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