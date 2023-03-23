Угорщина про вступ України в ЄС: тільки після змін в законі про освіту

Сьогодні, 23 березня, очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Гуйяша, уг
очільник адміністрації.
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