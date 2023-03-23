Венгрия о вступлении Украины в ЕС: только после изменений в законе об образовании

Сегодня, 23 марта, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС только после изменений в законе об образовании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.
Гуйяша, уг
глава администрации.
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