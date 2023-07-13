Угорщина восени може ратифікувати заявку Швеції в НАТО, - Reuters

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Після саміту НАТО у Вільнюсі турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ Швеції до Альянсу розглядатимуть не раніше осені.

До цього, за його словами, законопроект про ратифікацію приєднання Стокгольма до альянсу не буде поданий до турецького парламенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.