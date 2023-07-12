Вступ Швеції до НАТО. Ердоган розповів, коли Туреччина розгляне питання

Вступ Швеції до НАТО розглядатимуть не раніше осені. До цього законопроект про ратифікацію приєднання Стокгольма до альянсу не буде поданий до турецького парламенту.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Сьогодні Ердоган сказав журналістам, що законопроект про ратифікацію приєднання Швеції до альянсу не буде поданий до турецького парламенту, до осені.

Турецький президент також сказав, що очікує, що Швеція вживе рішучих заходів проти тероризму в рамках угоди між Анкарою та Стокгольмом до ратифікації заявки.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара блокувала вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Хоча Швеція очікувала, що зможе стати частиною НАТО до саміту, але цього поки що так і не сталося. Так, Ердоган наголошував, що він "не відповідатиме очікуванням Швеції".

Тим часом раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований щодо вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Також повідомлялося, що 9 липня, незадовго до саміту НАТО в Вільнюсі, Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що турецька влада напередодні саміту у Вільнюсі запевнила, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Він додав, що Стокгольм пообіцяв сприяти процесам модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, та переговорам про безвізовий режим в обмін на зняття Анкарою вето на ратифікацію членства Швеції в блоці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.