Венгрия осенью может ратифицировать заявку Швеции в НАТО, - Reuters

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

После саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в Альянс будет рассматриваться не раньше осени.

До этого, по его словам, законопроект о ратификации присоединения Стокгольма к альянсу не будет подан в турецкий парламент.

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