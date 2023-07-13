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Венгрия осенью может ратифицировать заявку Швеции в НАТО, - Reuters

Фото: Венгрия осенью вероятна поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Венгрия может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на .

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

После саммита НАТО в Вильнюсе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в Альянс будет рассматриваться не раньше осени.

До этого, по его словам, законопроект о ратификации присоединения Стокгольма к альянсу не будет подан в турецкий парламент.

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НАТОШвецияВенгрия