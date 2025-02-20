UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Угорщина виступила проти виділення ЄС пакету допомоги Україні на 20 млрд євро

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Вашингтоні, якого цитує в соцмережі X речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти запропонованого керівництвом ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 млрд євро, який "має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру".

"Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", - зазначив угорський міністр.

За його словами, обрання Дональда Трампа президентом США змістило глобальну політику в бік миру, проте провоєнні європейські ліберали намагаються заблокувати його зусилля.

"Ми як ніколи близькі до рішення, оскільки прямі американо-російські переговори відродили надію на мир", - додав Сійярто.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють можливість надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. Його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро.

Також повідомлялося, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 млрд євро. Однак сума у 20 млрд євро досі публічно не озвучувалася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУгорщинаДопомога УкраїніВійськова допомога