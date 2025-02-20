Угорщина виступила проти виділення ЄС пакету допомоги Україні на 20 млрд євро

Сійярто заявив, що Угорщина виступає проти запропонованого керівництвом ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 млрд євро, який "має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру".

"Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", - зазначив угорський міністр.

За його словами, обрання Дональда Трампа президентом США змістило глобальну політику в бік миру, проте провоєнні європейські ліберали намагаються заблокувати його зусилля.

"Ми як ніколи близькі до рішення, оскільки прямі американо-російські переговори відродили надію на мир", - додав Сійярто.