Венгрия выступила против выделения ЕС пакета помощи Украине на 20 млрд евро

Сийярто заявил, что Венгрия выступает против предложенного руководством ЕС пакета помощи Украине в размере 20 млрд евро, который "имеет целью усилить позицию Киева на переговорах, а не способствовать достижению мира".

"Мы не будем поддерживать расходование денег европейских налогоплательщиков на продолжение войны", - отметил венгерский министр.

По его словам, избрание Дональда Трампа президентом США сместило глобальную политику в сторону мира, однако провоенные европейские либералы пытаются заблокировать его усилия.

"Мы как никогда близки к решению, поскольку прямые американо-российские переговоры возродили надежду на мир", - добавил Сийярто.