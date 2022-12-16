Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЄС

Головний радник прем’єр-міністра Угорщина Балаш Орбан заявив, що уряд водночас виступає за прискорення інтеграції України до Європейського союзу, проте зберігаючи тісні зв’язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Нагадаємо, На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу Угорщина вчергове виступила проти певних положень нового пакета антиросійських санкцій, запропонованих Єврокомісією.

Раніше ми писали, що Угорщина домагається винятків із санкцій проти РФ для постачання нафтопродуктів в Україну

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