Угорщина домагається винятків із санкцій проти РФ для постачання нафтопродуктів в Україну

З грудня європейські країни не можуть продавати нафтопродукти із російської нафти третім країнам. За неофіційною інформацією, Будапешт хоче досягти преференцій для себе, намагаючись використати тему війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Нафтова стеля. Як санкції вдарять по Росії та чи чекатиме стрибка цін на бензин і дизель ".

"Угорщині не потрібно стільки нафтопродуктів, скільки вона виробляє. І зараз вони хочуть домогтися права продавати їх третім країнам, у тому числі Україні, мотивуючи це тим, що потрібно допомогти воюючій країні", - повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Розуміючи, що самостійно Угорщина навряд чи досягне згоди, Будапешт намагається діяти через Словаччину, де знаходиться її нафтопереробний завод.

"Але щодо ситуації на сьогодні ймовірність, що Угорщина досягне преференцій, вкрай мала, якщо не буде політичного рішення допомогти з вирішенням цього питання з української сторони", - зазначив співрозмовник видання.

Джерела видання в уряді підтвердили, що в Єврокомісії це питання обговорюється поряд з іншими винятками, які можуть бути застосовані щодо санкцій.