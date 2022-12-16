Венгрия выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС

Главный советник премьер-министра Венгрия Балаш Орбан заявил, что правительство одновременно выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский союз, однако сохраняя тесные связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Напомним, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза Венгрия в очередной раз выступила против определенных положений нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

Ранее мы писали, что Венгрия добивается исключений из санкций против РФ по поставкам нефтепродуктов в Украину.

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