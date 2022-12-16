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Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЄС

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Будапешт, П'ятниця 16 грудня 2022 19:19
Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЄС Фото: Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЭС (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Головний радник прем’єр-міністра Угорщина Балаш Орбан заявив, що уряд водночас виступає за прискорення інтеграції України до Європейського союзу, проте зберігаючи тісні зв’язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, Угорщина цього тижня заблокувала додавання кількох російських посадовців до санкційного списку ЄС через її вторгнення в Україну. Bloomberg уточнює, що до списку зрештою було додано понад 100 осіб і десятки організацій після зустрічі лідерів ЄС.

Прем'єр-міністр Орбан раніше закликав ЄС скасувати всі санкції проти Росії, а його офіційні особи посилалися на залежність Угорщини від російських енергоресурсів для того, щоб країна підтримувала тісніші зв'язки з Москвою, ніж будь-який інший партнер ЄС.

Проте, за словами Балаша Орбана, уряд у Будапешті підтримує зусилля України щодо приєднання до ЄС і хоче, щоб Європейська комісія, діяла відповідно до цього.

"Сподіваємося, як тільки це буде можливо... і держави-члени повинні чинити тиск на комісію, щоб пришвидшити процес", - сказав радник.

Нагадаємо, На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу Угорщина вчергове виступила проти певних положень нового пакета антиросійських санкцій, запропонованих Єврокомісією.

Раніше ми писали, що Угорщина домагається винятків із санкцій проти РФ для постачання нафтопродуктів в Україну

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