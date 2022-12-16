Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЄС
Головний радник прем’єр-міністра Угорщина Балаш Орбан заявив, що уряд водночас виступає за прискорення інтеграції України до Європейського союзу, проте зберігаючи тісні зв’язки з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, Угорщина цього тижня заблокувала додавання кількох російських посадовців до санкційного списку ЄС через її вторгнення в Україну. Bloomberg уточнює, що до списку зрештою було додано понад 100 осіб і десятки організацій після зустрічі лідерів ЄС.
Прем'єр-міністр Орбан раніше закликав ЄС скасувати всі санкції проти Росії, а його офіційні особи посилалися на залежність Угорщини від російських енергоресурсів для того, щоб країна підтримувала тісніші зв'язки з Москвою, ніж будь-який інший партнер ЄС.
Проте, за словами Балаша Орбана, уряд у Будапешті підтримує зусилля України щодо приєднання до ЄС і хоче, щоб Європейська комісія, діяла відповідно до цього.
"Сподіваємося, як тільки це буде можливо... і держави-члени повинні чинити тиск на комісію, щоб пришвидшити процес", - сказав радник.
Нагадаємо, На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу Угорщина вчергове виступила проти певних положень нового пакета антиросійських санкцій, запропонованих Єврокомісією.
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