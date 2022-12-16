Угорщина виступила за прискорення вступу України в ЄС

Головний радник прем’єр-міністра Угорщина Балаш Орбан заявив, що уряд водночас виступає за прискорення інтеграції України до Європейського союзу, проте зберігаючи тісні зв’язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами міністра закордонних справ країни Петера Сійярто, Угорщина цього тижня заблокувала додавання кількох російських посадовців до санкційного списку ЄС через її вторгнення в Україну. Bloomberg уточнює, що до списку зрештою було додано понад 100 осіб і десятки організацій після зустрічі лідерів ЄС.

Прем'єр-міністр Орбан раніше закликав ЄС скасувати всі санкції проти Росії, а його офіційні особи посилалися на залежність Угорщини від російських енергоресурсів для того, щоб країна підтримувала тісніші зв'язки з Москвою, ніж будь-який інший партнер ЄС.

Проте, за словами Балаша Орбана, уряд у Будапешті підтримує зусилля України щодо приєднання до ЄС і хоче, щоб Європейська комісія, діяла відповідно до цього.