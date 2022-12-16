Венгрия выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС

Главный советник премьер-министра Венгрия Балаш Орбан заявил, что правительство одновременно выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский союз, однако сохраняя тесные связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, Венгрия на этой неделе заблокировала добавление нескольких российских чиновников в санкционный список ЕС из-за ее вторжения в Украину. Bloomberg уточняет, что в список в конце концов было добавлено более 100 человек и десятки организаций после встречи лидеров ЕС.

Премьер-министр Орбан ранее призвал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Однако, по словам Балаша Орбана, правительство в Будапеште поддерживает усилия Украины по присоединению к ЕС и хочет, чтобы Европейская комиссия действовала в соответствии с этим.