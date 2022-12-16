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Венгрия выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС

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Будапешт, Пятница 16 декабря 2022 19:19
Венгрия выступила за ускоренное вступление Украины в ЕС Фото: Венгрия выступила за ускорение вступления Украины в ЭС (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Главный советник премьер-министра Венгрия Балаш Орбан заявил, что правительство одновременно выступает за ускорение интеграции Украины в Европейский союз, однако сохраняя тесные связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, Венгрия на этой неделе заблокировала добавление нескольких российских чиновников в санкционный список ЕС из-за ее вторжения в Украину. Bloomberg уточняет, что в список в конце концов было добавлено более 100 человек и десятки организаций после встречи лидеров ЕС.

Премьер-министр Орбан ранее призвал ЕС отменить все санкции против России, а его официальные лица ссылались на зависимость Венгрии от российских энергоресурсов для того, чтобы страна поддерживала более тесные связи с Москвой, чем любой другой партнер ЕС.

Однако, по словам Балаша Орбана, правительство в Будапеште поддерживает усилия Украины по присоединению к ЕС и хочет, чтобы Европейская комиссия действовала в соответствии с этим.

"Надеемся, как только это будет возможно... и государства-члены должны оказывать давление на комиссию, чтобы ускорить процесс", - сказал советник.

Напомним, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза Венгрия в очередной раз выступила против определенных положений нового пакета антироссийских санкций, предложенных Еврокомиссией.

Ранее мы писали, что Венгрия добивается исключений из санкций против РФ по поставкам нефтепродуктов в Украину.

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