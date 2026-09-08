Венгрия высылает сразу 10 дипломатов РФ: в Москве уже пообещали отомстить

Венгрия решила выслать 10 сотрудников российского представительства по причине деятельности, которую считает недопустимой. Москва уже пригрозила ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министерства иностранных дел Венгрии Аниты Орбан.

По ее словам, сегодня по ее поручению ответственный руководитель венгерского МИД уведомил посла России в Будапеште о решении по десяти представителям российской стороны.

"По оценке венгерских органов власти, 10 сотрудников российского представительства осуществляли в Венгрии деятельность, которая, согласно Венской конвенции, недопустима для дипломатов", - отметила Орбан.

Поэтому их призвали покинуть территорию Венгрии.

Венгерская сторона подчеркнула, что этот шаг связан с необходимостью защитить безопасность и суверенитет страны.

При этом в Будапеште особо отметили, что высылка десяти представителей России не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

"Венгрия намерена и дальше поддерживать необходимый диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил", - подчеркнула венгерская дипломатка.

Москва пообещала ответить

Российская сторона уже отреагировала на решение Будапешта. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку десяти российских дипломатов.

По ее словам, реакция России будет жесткой.

"Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным", - заявила Захарова.

Таким образом, несмотря на решение Венгрии выслать десять представителей России, Будапешт не заявляет о намерении прекращать дипломатические контакты с Москвой. В то же время, российская сторона уже дала понять, что планирует ответить на этот шаг.