Угорщина вимагає зняти санкції проти Фрідмана за продовження заходів проти 2000 росіян, - FT

Заборона на в'їзд і заморожування активів, введені щодо політиків і бізнесменів, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчуються 15 березня, якщо всі 27 столиць ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців.

За словами чотирьох офіційних осіб, поінформованих про перебіг обговорень, посол Угорщини в ЄС зажадав виключити Фрідмана зі списку як плату за те, що Будапешт дозволить пролонгувати всі інші санкції. Олігарх заробив свої статки на Росії, перш ніж переїхати в Лондон десять років тому.

Посли ЄС зустрічаються в Брюсселі 13 березня після кількох днів переговорів, які не привели до компромісу. Найвірніші союзники Києва в Балтійському регіоні виступають проти будь-якого ослаблення обмежень ЄС проти Москви, особливо до завершення переговорів про припинення вогню за посередництва США.

Угорщина, найбільш проросійський член ЄС на чолі з вкрай правим прем'єр-міністром Віктором Орбаном, неодноразово погрожувала заблокувати, відтермінувати або пом'якшити заходи блоку проти Москви. Її зусилля щодо виключення Фрідмана зі списку підтримуються Люксембургом, завили три чиновники.

Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де розташована його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne, вимагаючи відшкодування шкоди, пов'язаної з санкціями, на суму 15,8 млрд доларів.

Один із двох перших олігархів, які заробили свої статки в бурхливі 1990-ті роки в Росії та продовжили займатися бізнесом, уродженець України Фрідман спочатку стримано критикував вторгнення президента Володимира Путіна, а потім розчарувався в Заході й повернувся до Москви в жовтні минулого року.

Угорщина спочатку запросила виключення восьми імен, включно з іншими російськими мільярдерами, такими як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петро Авен. Але Будапешт зняв деякі з цих вимог, повідомили три чиновники, наполягаючи на виключенні Фрідмана.

Судові рішення

У квітні 2024 року Фрідман і Авен виграли справу в суді загальної юрисдикції ЄС, який ухвалив, що ЄС помилково заніс їх до списку 2022 року. Суд заявив, що не надав достатніх доказів їхніх тісних зв'язків із Путіним. Перемога олігархів стала найсерйознішим ударом по режиму санкцій ЄС проти Росії з моменту вторгнення.

Але вони залишаються під другим рішенням ЄС про санкції у 2023 році через їхній бізнес на Росії. Латвія подала апеляцію на перше рішення на користь олігархів, тоді як Фрідман і Авен оскаржують друге рішення.

Наприкінці минулого року Фрідман і Авен продали свої частки в Альфа-Банку, найбільшому приватному кредиторі Росії, і його дочірньої страхової компанії давньому партнеру Андрію Косогову, який не перебуває під санкціями.

Олігархи сподіваються, що продаж компаній означає, що вони більше не відповідатимуть критеріям, що залишилися, санкцій ЄС проти них на тій підставі, що вони є "провідними бізнесменами... зайнятими в секторі економіки, що забезпечує істотне джерело