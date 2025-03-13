Венгрия требует снять санкции против Фридмана за продление мер против 2000 россиян, - FT

Запрет на въезд и замораживание активов, введенные в отношении политиков и бизнесменов, которые поддерживали или способствовали войне России против Украины, истекают 15 марта, если все 27 столиц ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.

По словам четырех официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений, посол Венгрии в ЕС потребовал исключить Фридмана из списка в качестве платы за то, что Будапешт позволить пролонгировать все остальные санкции. Олигарх заработал свое состояние на России, прежде чем переехать в Лондон десять лет назад.

Послы ЕС встречаются в Брюсселе 13 марта после нескольких дней переговоров, которые не привели к компромиссу. Самые верные союзники Киева в Балтийском регионе выступают против любого ослабления ограничений ЕС против Москвы, особенно до завершения переговоров о прекращении огня при посредничестве США.

Венгрия, наиболее пророссийский член ЕС во главе с крайне правым премьер-министром Виктором Орбаном, неоднократно угрожала заблокировать, отсрочить или смягчить меры блока против Москвы. Ее усилия по исключению Фридмана из списка поддерживаются Люксембургом, завили три чиновника.

В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения ущерба, связанного с санкциями, на сумму 15,8 млрд долларов.

Один из двух первых олигархов, которые заработали свои состояния в бурные 1990-е годы на России и продолжили заниматься бизнесом, уроженец Украины Фридман поначалу сдержанно критиковал вторжение президента Владимира Путина, а затем разочаровался в Западе и вернулся в Москву в октябре прошлого года.

Венгрия изначально запросила исключение восьми имен, включая других российских миллиардеров, таких как Алишер Усманов и давний партнер Фридмана Петр Авен. Но Будапешт снял некоторые из этих требований, сообщили три чиновника, настаивая на исключении Фридмана.

Судебные решения

В апреле 2024 года Фридман и Авен выиграли дело в суде общей юрисдикции ЕС, который постановил, что ЕС ошибочно включил их в список в 2022 году. Суд заявил, что не представил достаточных доказательств их тесных связей с Путиным. Победа олигархов стала самым серьезным ударом по режиму санкций ЕС против России с момента вторжения.

Но они остаются под вторым решением ЕС о санкциях в 2023 году из-за их бизнеса на России. Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу олигархов, в то время как Фридман и Авен оспаривают второе решение.

В конце прошлого года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном кредиторе России, и его дочерней страховой компании давнему партнеру Андрею Косогову, который не находится под санкциями.

Олигархи надеются, что продажа компаний означает, что они больше не будут соответствовать оставшимся критериям санкций ЕС против них на том основании, что они являются "ведущими бизнесменами... занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник