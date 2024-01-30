Угорщина вимагає виконання своїх умов для зустрічі Орбана з Зеленським

При цьому він сказав, що до зустрічі лідерів двох країн є ще довгий шлях.

За його словами, якщо Україна виконає умови Угорщини, це створить "чистий лист" у двосторонніх відносинах та дозволить провести зустріч на найвищому рівні.

Приїзд Сійярто на Закарпаття

Нагадаємо, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїжджав до Ужгорода, де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Сійярто сказав, що зустріч угорського прем'єра з українським президентом матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Вимоги Угорщини до України зазвичай стосуються угорської громади на Закарпатті.

Раніше заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в Україні було ухвалено рамковий закон про національні меншини відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, імплементували всі, крім однієї рекомендації.