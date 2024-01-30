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Венгрия потребовала выполнения своих условий для встречи Орбана с Зеленским

Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет только после выполнения Киевом условий Будапешта.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

При этом он сказал, что до встречи лидеров двух стран еще долгий путь.

По его словам, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

Приезд Сийярто на Закарпатье

Напомним, 29 января министр  иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приезжал в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украинско-венгерских отношений.

Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера с украинским президентом будет иметь смысл, "если это может принести результат".

Требования Венгрии к Украине обычно касаются венгерской общины в Закарпатье.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.

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Владимир ЗеленскийВенгрия