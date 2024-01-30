Венгрия потребовала выполнения своих условий для встречи Орбана с Зеленским

При этом он сказал, что до встречи лидеров двух стран еще долгий путь.

По его словам, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

Приезд Сийярто на Закарпатье

Напомним, 29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приезжал в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украинско-венгерских отношений.

Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера с украинским президентом будет иметь смысл, "если это может принести результат".

Требования Венгрии к Украине обычно касаются венгерской общины в Закарпатье.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.