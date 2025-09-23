Угорщина відкинула вимогу Трампа припинити закупівлі російської нафти

"Ми не можемо забезпечити безпечні поставки для нашої країни без російських джерел нафти або газу", - сказав він.

Позиція Трампа і тиск на ЄС

Дональд Трамп зажадав від союзників по НАТО повністю припинити імпорт російської нафти. "Я готовий запровадити великі санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться і почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в РОСІЇ", - заявив він.

Ці вимоги збіглися із серією ультиматумів Москві про припинення війни проти України. Однак частина союзників сумнівається, що Трамп дійсно готовий посилювати тиск на Володимира Путіна.

Угорщина і Словаччина проти припинення імпорту

Держкомпанія MOL щорічно імпортує близько 5 млн тонн нафти через трубопровід "Дружба". Основними одержувачами залишаються Угорщина і Словаччина, які чинять опір вимогам ЄС відмовитися від російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан залишається одним із найближчих союзників Трампа в Європі. Він критикує Україну і підтримує робочі відносини з Кремлем.

Можливі кроки ЄС

Bloomberg повідомляв, що Євросоюз розглядає варіант торговельних обмежень для припинення поставок "Дружбою". Рішення може бути ухвалено без одностайної згоди, що дасть змогу іншим країнам обійти позицію Будапешта і Братислави.

Сенатор Ліндсі Грем заявив: "Коли йдеться про купівлю російської нафти, зараз це практично зводиться до Угорщини та Словаччини. Якщо вони не змінять позицію, наслідки будуть".

Реакція країн Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав вимогу США, зазначивши, що на Угорщину і Словаччину потрібно посилити тиск. Він заявив, що припинення закупівель нафти і газу в Росії є ключовою умовою.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також підтримав ініціативу. "Я сподіваюся, що прем'єр Орбан почує цей заклик і відмовиться від російської нафти. Угорщина може отримувати ресурси з півдня", - сказав він.

Угорщина хоче посилити зв'язок зі США

Відповідаючи на критику, Сіярто назвав західноєвропейських політиків "фанатиками". Він заявив, що вести раціональний діалог із ними неможливо.

При цьому міністр зазначив, що відносини зі США нібито покращилися. "США зараз друг. Так що мати американського президента в друзях - це зовсім інше порівняно з тиском із Брюсселя", - додав він.