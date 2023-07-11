Угорщина від імені країни Східної Європи включилася до переговорів щодо зернової угоди

"Туреччина є ключовим гравцем у довгостроковому подоланні ринкових труднощів, спричинених імпортом українського зерна (у Центральній Європі)", - заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Надь сказав, що веде переговори від імені країн Центральної та Східної Європи, які постраждали від збільшення потоків українського зерна.

Угода повинна закінчитися наступного тижня. Москва заявила , що не бачить підстав для його продовження після 17 липня.

Зернова угода

Організація Об'єднаних Націй та Туреччина виступили посередниками в угоді щодо Чорного моря між Росією та Україною у липні 2022 року з метою запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши експортувати українське зерно, захоплене російським вторгненням, із портів Чорного моря.

Україна збільшила залежність від маршрутів через Східну Європу. П'ять країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) домагалися запровадження обмежень на імпорт, скаржачись на те, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Європейський Союз 2 травня дозволив п'яти країнам - Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині - заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит зернових партій через них на експорт до інших країн, у тому числі до інших країни ЄС.

Європейська комісія минулого місяця продовжила ці обмеження на продаж українського зерна для п'яти країн до 15 вересня.