Венгрия от имени страны Восточной Европы включилась в переговоры по зерновой сделке

Министр сельского хозяйства Венгрии отправится в Турцию для переговоров со своим турецким коллегой о продлении соглашения, позволяющего Украине экспортировать зерно из ее черноморских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Reuters.
"Турция является ключевым игроком в долгосрочном преодолении рыночных трудностей, вызванных импортом украинского зерна (в Центральной Европе)", - заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь сказал, что ведет переговоры от имени стран Центральной и Восточной Европы, которые пострадали от увеличения потоков украинского зерна.
Сделка должна истечь на следующей неделе. Москва заявила, что не видит оснований для его продления после 17 июля.
Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в сделке по Черному морю между Россией и Украиной в июле 2022 года с целью предотвратить глобальный продовольственный кризис, позволив экспортировать украинское зерно, захваченное российским вторжением, из портов Черного моря.
Украина увеличила свою зависимость от маршрутов через Восточную Европу. Пять стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) добивались введения ограничений на импорт, жалуясь на то, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.
Европейский Союз 2 мая разрешил пяти странам - Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии - запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит зерновых партий через них на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС.
Европейская комиссия в прошлом месяце продлила эти ограничения на продажу украинского зерна для пяти стран до 15 сентября.
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