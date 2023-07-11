Венгрия от имени страны Восточной Европы включилась в переговоры по зерновой сделке

"Турция является ключевым игроком в долгосрочном преодолении рыночных трудностей, вызванных импортом украинского зерна (в Центральной Европе)", - заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Надь сказал, что ведет переговоры от имени стран Центральной и Восточной Европы, которые пострадали от увеличения потоков украинского зерна.

Сделка должна истечь на следующей неделе. Москва заявила, что не видит оснований для его продления после 17 июля.

Зерновая сделка

Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в сделке по Черному морю между Россией и Украиной в июле 2022 года с целью предотвратить глобальный продовольственный кризис, позволив экспортировать украинское зерно, захваченное российским вторжением, из портов Черного моря.

Украина увеличила свою зависимость от маршрутов через Восточную Европу. Пять стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) добивались введения ограничений на импорт, жалуясь на то, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

Европейский Союз 2 мая разрешил пяти странам - Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии - запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит зерновых партий через них на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС.

Европейская комиссия в прошлом месяце продлила эти ограничения на продажу украинского зерна для пяти стран до 15 сентября.