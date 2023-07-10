Зернову угоду продовжать після переговорів Путіна та Ердогана, - РосЗМІ

Очікувані переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом проведуть до продовження угоди щодо чорноморського зерна, термін дії якої спливає наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство РИА Новости .

Посилаючись на неназване джерело, знайоме з перебігом переговорів, агентство повідомило, що "станом на сьогодні, оптимізму немає" щодо продовження угоди. Цю позицію Москва неодноразово підтверджувала в останні тижні.

"Наша практика показує, що саме переговори двох лідерів можуть змінити ситуацію, нинішній складний період - не виняток", - цитує РИА джерело.

За його словами, "сьогодні це залишається єдиною надією".

Зернова угода

У суботу Ердоган заявив, що наполягає на тому, щоб Росія продовжила зернову угоду, термін дії якої спливає 17 липня, як мінімум на три місяці, і оголосив про візит Путіна в серпні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ зацікавлений у тому, щоби діяв зерновий коридор. І важливо, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ.

У Кремлі заявили, що у вихідні телефонні дзвінки не було заплановано і що немає жодної впевненості в тому, що відбудеться зустріч двох лідерів.

Анкара розлютила Москву своїм рішенням від 8 липня відпустити до Києва п'ятьох затриманих українських командирів підрозділу "Азов", який протягом кількох тижнів захищав "Азовсталь" у Маріуполі. Кремль заявив, що Анкара порушила домовленості.

Зернова угода, укладена між Росією та Україною за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини у липні 2022 року, була спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі, дозволяючи безпечно експортувати українське зерно з портів Чорного моря.

Раніше посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофимцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із зернової угоди в липні.