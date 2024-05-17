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Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо України

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина наклала вето на резолюцію Ради Європи щодо миру в Україні. Будапешт пояснив це тим, що нібито не була врахована позиція Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

Він заявив, що нібито після виключення росіян з Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена.

"Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом", - вважає Сійярто.

Глава МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає формулу миру, запропоновану Україною. За його словами, повинні бути врховані інші "мирні плани".

"Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - додав він.

 

Позиція Угорщини щодо війни

Варто зазначити, що Угорщина чи не єдина країна ЄС, влада якої часто критикує Україну. Саме Угорщина блокувала рішення ЄС щодо євроінтеграції України.

Також Будапешт виступав проти виділення Україні фінансової допомоги, а також блокує запровадження нових санкцій проти Росії.

Країна не надавала українській армії військової допомоги. Також у ЗМІ повідомляли, що влада Угорщини заборонила транспортувати через угорську територію зброю для України.

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