Угорщина не підтримує нових санкцій ЄС щодо російського газу, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами кількох джерел, Угорщина висловила серйозні сумніви з приводу нової пропозиції щодо санкцій під час перших бесід з послами, відмовившись прямо виступити проти цього заходу, але продемонструвавши свою настороженість. Головний посланник Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме будь-які санкції, що підвищують вартість енергоносіїв у Європі.

"Ми збираємося проаналізувати пакет заходів, але не підтримуємо нічого, що може чинити негативний вплив на газовий ринок ЄС", - заявив угорський чиновник на зустрічі дипломатів у середу, за словами двох дипломатів, знайомих із ходом обговорень.

Санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити Москву значного прибутку. Але вони не зупинять закупівлі ЄС російського газу і не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

Проте Угорщина сильно залежить від російського експорту і давно виступає проти подальших енергетичних санкцій щодо Москви, які вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

Кілька інших країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, також запросили докладнішу технічну інформацію про заходи під час перших перемовин, за словами людей, які були на них присутні. Але найбільше вагалася Угорщина.