Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по Украине

Он заявил, что якобы после исключения россиян из Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была упущена.

"Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец-то нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", - считает Сийярто.

Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, признающую формулу мира, предложенную Украиной. По его словам, должны быть учтены другие "мирные планы".

"Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Рады не было", - добавил он.