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Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії ЄС, - Сійярто

Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто в ефірі телеканалу M1.

Сійярто нагадав, що Угорщина утрималася під час голосування з цього питання ще 17 жовтня, коли на зустрічі в Люксембурзі було ухвалено принципове рішення щодо започаткування такої місії.

"Ми не беремо участі у навчанні українських військовослужбовців і не вносимо до цієї місії жодних фінансових коштів", - сказав міністр.

За його словами, для врегулювання війни потрібні перемовини між РФ та Україною.

Принципову домовленість про створення було досягнуто на зустрічі міністрів у Люксембурзі 17 жовтня. Місія розрахована на два роки, на ці цілі має бути виділено 106,7 млн євро. Навчання українських військовослужбовців планується проводити у Польщі та Німеччині.

Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.

Також Угорщина не буде робити фінансовий внесок у довгостроковий кредит Євросоюзу для підтримки України у 2023 році на суму 18 мільярдів євро.

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