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Венгрия не будет тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by US Department of State)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто в эфире телеканала M1.

Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по этому вопросу еще 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию такой миссии.

"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", - сказал министр.

По его словам, для урегулирования войны необходимы переговоры между РФ и Украиной.

Принципиальная договоренность о создании была достигнута на встрече министров в Люксембурге 17 октября. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено 106,7 млн. евро. Учения украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.

Напомним, что ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских военных.

Также Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный кредит Евросоюза для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро.

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