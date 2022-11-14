Венгрия не будет тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС, - Сийярто

Сийярто напомнил, что Венгрия воздержалась во время голосования по этому вопросу еще 17 октября, когда на встрече в Люксембурге было принято принципиальное решение по созданию такой миссии.

"Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств", - сказал министр.

По его словам, для урегулирования войны необходимы переговоры между РФ и Украиной.

Принципиальная договоренность о создании была достигнута на встрече министров в Люксембурге 17 октября. Миссия рассчитана на два года, на эти цели должно быть выделено 106,7 млн. евро. Учения украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.